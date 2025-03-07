Хотим узнать детали, МИД прокомментировал предложение Мелони о гарантиях безопасности от НАТО
Украина положительно восприняла предложение премьер-министра Италии Джорджии Мелони о распространении 5 статьи НАТО на Украину. Сейчас украинская сторона выясняет детали этой инициативы.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя Министерства иностранных дел Георгия Тихого в пятницу, 7 марта.
Смотрите также Трамп предлагает изменить правила защиты членов НАТО: кто останется без помощи США
Как в Украине отреагировали на предложение Мелони
Тихий рассказал, что Украина приветствует предложение Мелони о распространении на Украину 5 статьи НАТО без фактического членства страны в Альянсе.
Глава МИД отметил, что предложение премьер-министра можно рассматривать как элемент более широкой дискуссии о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности.
То, что касается конкретно этого предложения, мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику. Именно сейчас прозвучала такая общая идея. Мы хотим понять, что именно имеется в виду более детально,
– рассказал Тихий.
Он также отметил, что Украина уже де-факто является частью коллективной безопасности, поэтому опасения относительно ее интеграции в НАТО преувеличены.