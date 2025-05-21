"Это серьезный вызов": что за меморандум предлагают Украине

После телефонного разговора с американским президентом Владимир Путин предложил Украине меморандум, который якобы приведет к завершению войны. Однако его подписание может создать новые проблемы для Киева.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Игорь Чаленко – политолог, руководитель Центра анализа и стратегий. В частности, в этой ситуации для Украины негативно то, что вопрос 30-дневного режима прекращения огня без каких-либо условий – полностью отошел в прошлое.

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Меморандум от Путина может стать ловушкой

Потенциальное подписание меморандума имеет свои вызовы и риски, например, один из них – если согласование текста меморандума затянется, то могут обвинить именно Украину, а не российского агрессора в том, что не приближается мир.

Когда речь идет о меморандуме, где только одним из пунктов может быть временное перемирие, а сам меморандум, исходя из слов российского диктатора, должен в себе содержать детали будущего мирного соглашения, это как раз свидетельствует о том, что заключение такого меморандума может затянуться на очень серьезное время. И то нет гарантий, что стороны смогут его согласовать.

Чем проще будет текст без деталей, которые хочет Кремль, то, конечно, это более реалистично. Но, зная буквоедство Путина, который потом ходит с этими бумажками и всем показывает, что это якобы Украина все нарушает, то это серьезный вызов с точки зрения уже будущей перспективы,

– сказал Чаленко.

Однако сейчас, очевидно, нет другого варианта, чтобы хотя бы приблизиться к режиму прекращения огня, потому что скоординированного давления наших партнеров на Россию в этом процессе, видимо, не хватило.

В этой ситуации, по мнению политолога, показательным было, что президент Владимир Зеленский указал, что он не знает позиции России по отдельным пунктам предложенного меморандума.

С одной это якобы демонстрирует, что можно все начать с чистого листа, что Украина будет выжимать из текста меморандума по максимуму. Но с другой точки зрения – все объективно понимают, что даже после разговора с Дональдом Трампом российский диктатор продолжил вести тему восстановления Стамбула-2022.

К слову, Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили продолжение контактов России с Украиной, в частности на высшем уровне.