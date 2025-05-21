Таку думку в етері 24 Каналу висловив Ігор Чаленко – політолог, керівник Центру аналізу та стратегій. Зокрема, у цій ситуації для України негативно те, що питання 30-денного режиму припинення вогню без будь-яких умов – повністю відійшло в минуле.

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Меморандум від Путіна може стати пасткою

Потенційне підписання меморандуму має свої виклики та ризики, наприклад, один з них – якщо узгодження тексту меморандуму затягнеться, то можуть звинуватити саме Україну, а не російського агресора в тому, що не наближається мир.

Коли вже йдеться про меморандум, де лише одним із пунктів може бути тимчасове перемир'я, а сам меморандум, виходячи зі слів російського диктатора, має в собі містити деталі майбутньої мирної угоди, це якраз свідчить про те, що укладання такого меморандуму може затягнутися на дуже серйозний час. Й то немає гарантій, що сторони зможуть його узгодити.

Чим простіший буде текст без деталей, які хоче Кремль, то, звичайно, це більш реалістично. Але, знаючи буквоїдство Путіна, який потім ходить з цими папірцями й всім показує, що це нібито Україна все порушує, то це серйозний виклик з погляду вже майбутньої перспективи,

– мовив Чаленко.

Проте зараз, очевидно, немає іншого варіанту, щоб хоча б наблизитись до режиму припинення вогню, бо скоординованого тиску наших партнерів на Росію в цьому процесі, мабуть, не вистачило.

У цій ситуації, на думку політолога, показовим було, що президент Володимир Зеленський вказав, що він не знає позиції Росії щодо окремих пунктів запропонованого меморандуму.

З одного це нібито демонструє, що можна все розпочати з чистого аркуша, що Україна витискатиме з тексту меморандуму по максимуму. Але з іншого погляду – всі об'єктивно розуміють, що навіть після розмови з Дональдом Трампом російський диктатор продовжив вести тему відновлення Стамбулу-2022.

До слова, Дональд Трамп і Владімір Путін обговорили продовження контактів Росії з Україною, зокрема на вищому рівні.