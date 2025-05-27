В МИД России рассказали о важной детали относительно "меморандума" с Украиной

Россия не отказывается от своего намерения заключить с Украиной "меморандум" о мире. В нем, в частности, могут очертить сроки создания соглашения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря российского министерства иностранных дел Марию Захарову, которую цитирует росСМИ.

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Россия продолжает подготовку "меморандума" с Украиной

Москва готовит проект меморандума о полномасштабной войне в Украине и ее завершении. Российская сторона ожидает, что Украина поддержит документ. Страна-агрессор почти завершила его разработку и может передать "меморандум" Киеву в ближайшие дни.

По словам Захаровой, наработки России содержат "возможные сроки" заключения мирного соглашения. Это одна из составляющих этого так называемого "меморандума".

Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей,

– сказала пресс-секретарь МИД.

Российская сторона так же хотела бы видеть предложения украинской по затронутым вопросам.

Напомним, "меморандум" между Россией и Украиной представители Владимира Путина предложили заключить еще во время встречи в Стамбуле. Украинская сторона подтвердила. что хотела бы видеть предложения по миру в виде документа.

Президент Владимир Зеленский отметил, что наши дипломаты еще не видели "меморандум", а когда Россия его предоставит – Украина сможет сделать свои выводы и высказать собственное видение. Стоит отметить, что меморандум – это лишь намерение сделать какие-то шаги между сторонами. Однако этот документ может сигнализировать о подготовительных этапах будущего перемирия.