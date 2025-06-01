Кремль категорически на этом настаивает: почему Россия не показывает свой "меморандум"

Россия убеждает, что якобы сможет захватить новые украинские области и постоянно угрожает летним наступлением. Также россияне цинично убеждают, что отказ от переговоров будет ухудшать ситуацию, хотя сами же игнорируют мирные переговоры.

Российские чиновники угрожают захватом Запорожской, Херсонской, Харьковской и Сумской областей. Как отметила 24 Каналу российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, такие заявления только подтверждают, что пропагандисты запутались в целях так называемой "сво".

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На чем настаивает Россия

В Кремле забыли, что им уже давно предлагали согласиться на прекращение огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Более того, они это якобы поддержали, но так и не взялись за выполнение.

Теперь именно от этого Кремль всячески отказывается. Они не хотят перестать стрелять, хотя переговоры возможны только после перемирия. В Москве этого категорически не желают,

– подчеркнула Ольга Курносова.

Там настаивают на том, чтобы текст "меморандума", который Россия должна передать Украине, никто никуда не публиковал. Возникает логичный вопрос – что такого там хотят написать россияне. Например, Украина не боится обнародовать свой вариант документа.

Судя по тому, что Россия не показывает "меморандум", она написала там нереальные позиции. Скорее всего, будут условия об уменьшении численности украинской армии, отказе от 5 областей.

Для всего цивилизованного мира это абсолютно неприемлемые условия. Россияне это понимают, поэтому не спешат ничего публиковать. Ведь тогда Дональд Трамп окончательно поймет, кто на самом деле не хочет завершения войны.

К слову, Украина уже передала России текст "меморандума". Министр обороны Рустем Умеров призвал Кремль не затягивать процесс и обнародовать свой документ. Ведь без него "следующие встречи будут пустыми".