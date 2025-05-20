В Кремле прокомментировали сроки подготовки "меморандума" с Украиной

В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. После в Кремле сделали ряд заявлений, в частности относительно "меморандума" с Украиной.

Об этом пропагандистским СМИ рассказал Дмитрий Песков, передает 24 Канал. Пресс-секретарь диктатора вспомнил и о продолжении контактов Москвы и Киева.

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Что Песков заявил о "меморандуме"

По словам Пескова, все заинтересованы в скорейшем урегулировании по Украине, а Россия – в "устранении первопричин конфликта".

Пока не принимали никаких решений относительно места, где продолжатся переговоры. Конкретных сроков подготовки "меморандума" по урегулированию с Украиной также нет.

Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро, но, очевидно, весь дьявол кроется в деталях,

– сказал представитель Кремля.

Он убеждает – проект "меморандума" будут формулировать Россия и Украина, которые "будут разрабатывать единый текст".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет сформировать свое видение вопроса, когда получит предложенный Россией "меморандум" или предложения. "В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может привести потом к карте, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору", – добавил президент.