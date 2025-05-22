Это не соглашение: какой "меморандум" может готовить Россия

После переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, в России сообщили, что якобы будут работать над подписанием "меморандума". Этот документ должен предшествовать мирному договору.

Как заметил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, для украинцев слово "меморандум" уже вызывает угрозу. Ведь все хорошо помнят, чем закончилось подписание Будапештского договора.

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Что могут прописать россияне в документе

"Сейчас говорится не о соглашении. Поэтому не стоит путать его с меморандумом. Меморандум – это намерения, например, прекратить огонь. Тогда будет достигнуто соглашение о прекращении огня в воздухе или в море, а на фронте боевые действия могут продолжаться", – рассказал Валерий Клочок.

Кстати, именно с таким предложением выступала Украина еще до того, как Дональд Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня. Владимир Зеленский согласился на него после переговоров в Саудовской Аравии.

Идея с меморандумом – это фиксация намерений условно когда-то прекратить огонь. Например, подпишут, что 1 августа или 1 сентября – не знаю когда – стороны перестают стрелять. А до этого должны пройти подготовительные этапы, согласования,

– добавил Валерий Клочок.

Скорее всего, об этом будет меморандум. Также там могут зафиксировать, с какого момента начнутся переговоры о всеобъемлющем перемирии. Этот процесс могут разделить на несколько этапов. В Белом доме раньше не было идеи с меморандумом, она появилась после разговора Путина и Трампа.

Сейчас подписание меморандума – это простой документ для достижения общих позиций между Россией и Украиной, где не будет идеологических основ. Ведь сейчас США не настаивают на безусловном прекращении огня, на этом настаивает Украина

В России об этом высказываются по-разному. Например, глава МИД Сергей Лавров выступил против перемирия, но за переговоры. Представитель Путина Дмитрий Песков поддержал установление режима тишины. Впрочем меморандум точно не будет соглашением. Там не будут прописывать идеологические или территориальные положения.

Заметим, в России уже успели найти отговорки, чтобы не подписывать меморандум. В Кремле заявили, что для этого якобы нужна "новая власть в Украине", потому что Владимир Зеленский якобы нелегитимный президент. Это старые и известные нарративы пропагандистов.

Президент Украины сообщил, что Украина сможет прокомментировать российский "меморандум", когда изучит его положения. Такой документ впоследствии может привести к "карте окончания войны".