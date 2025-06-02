Содержит четкие предложения: опубликована полная версия меморандума, который Украина передала России
- Украина на переговорах в Стамбуле предлагает "меморандум" с Россией, который включает прекращение огня, обмен пленными и возвращение депортированных детей.
- Украина также хочет гарантий безопасности, возможности выбора союзов, а также постепенной отмены санкций с механизмом "откатного действия".
В Стамбуле в понедельник, 2 июня, продолжаются переговоры двух делегаций. Тем временем в сети опубликовали предложения "меморандума", которые Украина передала России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Документ написан на украинском языке и продублирован на английском.
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Что предусмотрено в украинской части "меморандума" с Россией
Позиция Украины остается неизменной. Киев стремится прекратить огонь и иметь гарантии безопасности. В СМИ появилась часть "меморандума", которую Украина представит другой стороне на переговорах в Стамбуле.
В документе прописано пять разделов, в которых четко указаны предложения Украины для будущего миротворческого процесса.
Так среди ключевых принципов соглашения есть:
- полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе как предпосылка для переговоров;
- возвращение депортированных украинских детей;
- обмен всех военнопленных ("всех на всех");
- освобождение Россией всех гражданских заложников;
- обеспечение длительного мира и безопасности.
Также Украина хочет, чтобы страны-партнеры обеспечили выполнение будущего мирного соглашения. Это будет гарантией безопасности по мнению Киева.
После установления мира Украина хочет иметь возможность свободно выбирать свои союзы и не обязана оставаться нейтральной.
Следующим шагом является именно прекращение огня и повестка дня встречи лидеров. Стороны должны согласовать шаги по укреплению доверия, структурировать будущие встречи лидеров и провести переговоры с участием США и Европы.
Меморандум также предусматривает прекращение огня сейчас, минимум 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней. Это касается тишины в воздухе, на суше и в море.
Украина предлагает России продолжить обмены пленными и осуществить процедуру "всех на всех". Кроме этого противник должен вернуть и всех депортированных и перемещенных детей и гражданских заложников.
В пункте о встрече лидеров целью определены окончательные обсуждения мирного соглашения:
- полное прекращение боевых действий;
- гарантии безопасности и предотвращения будущей агрессии;
- территориальные вопросы;
- экономическое восстановление и компенсацию;
- санкции за нарушения.
Украина предлагает постепенно отменить санкции, наложенные на Россию, с помощью механизма "откатного действия". Однако российские активы будут оставаться замороженными или использоваться для восстановления Украины до выплаты репараций.
Полный текст украинской части "меморандума" с Россией / Скриншоты Clash Report