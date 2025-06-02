Содержит четкие предложения: опубликована полная версия меморандума, который Украина передала России

В Стамбуле в понедельник, 2 июня, продолжаются переговоры двух делегаций. Тем временем в сети опубликовали предложения "меморандума", которые Украина передала России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Документ написан на украинском языке и продублирован на английском.

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Что предусмотрено в украинской части "меморандума" с Россией

Позиция Украины остается неизменной. Киев стремится прекратить огонь и иметь гарантии безопасности. В СМИ появилась часть "меморандума", которую Украина представит другой стороне на переговорах в Стамбуле.

В документе прописано пять разделов, в которых четко указаны предложения Украины для будущего миротворческого процесса.

Так среди ключевых принципов соглашения есть:

полное и безусловное прекращение огня на суше, море и в воздухе как предпосылка для переговоров;

возвращение депортированных украинских детей;

обмен всех военнопленных ("всех на всех");

освобождение Россией всех гражданских заложников;

обеспечение длительного мира и безопасности.

Также Украина хочет, чтобы страны-партнеры обеспечили выполнение будущего мирного соглашения. Это будет гарантией безопасности по мнению Киева.

После установления мира Украина хочет иметь возможность свободно выбирать свои союзы и не обязана оставаться нейтральной.

Следующим шагом является именно прекращение огня и повестка дня встречи лидеров. Стороны должны согласовать шаги по укреплению доверия, структурировать будущие встречи лидеров и провести переговоры с участием США и Европы.

Меморандум также предусматривает прекращение огня сейчас, минимум 30 дней с возможностью продления каждые 30 дней. Это касается тишины в воздухе, на суше и в море.

Украина предлагает России продолжить обмены пленными и осуществить процедуру "всех на всех". Кроме этого противник должен вернуть и всех депортированных и перемещенных детей и гражданских заложников.

В пункте о встрече лидеров целью определены окончательные обсуждения мирного соглашения:

полное прекращение боевых действий;

гарантии безопасности и предотвращения будущей агрессии;

территориальные вопросы;

экономическое восстановление и компенсацию;

санкции за нарушения.

Украина предлагает постепенно отменить санкции, наложенные на Россию, с помощью механизма "откатного действия". Однако российские активы будут оставаться замороженными или использоваться для восстановления Украины до выплаты репараций.

Полный текст украинской части "меморандума" с Россией / Скриншоты Clash Report