Мемы недели: АвакOFF, готовимся к "Монастырский – черт" и Путин-историк с маразмом

На этой неделе украинцы прощались с министром Арсеном Аваковым, который после 7 лет подал в отставку. Также встречали нового главу МВД – Верховная Рада проголосовала за Дениса Монастырского. А еще украинцы страдали от жары, а Путин в начале недели проявил "талант", опубликовав статью в своем стиле про "один народ", в которой назвал Украину "детищем советской эпохи".

Конечно же, украинцы продолжали шутить обо всех этих темах. Более того, не теряли оптимизм и создавали различные мемы. Далее – десятки шуток, въедливых комментариев и фотожаб по основным новостям этой недели.

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Арсен Аваков подал в отставку

Аваков был главой МВД с 2014 года. Сеть шутила, мол, Арсена Авакова на посту заменит тоже Арсен Аваков. Ведь он был министром во времена президентов Порошенко и Зеленского, а еще он работал в правительстве Яценюка, Гройсмана, Гончарука, и Шмыгаля. В общем – почти вечный министр.

Новый глава МВД – Денис Монастырский

Вместо Авакова Владимир Зеленский предложил должность Монастырскому. Последний заявил: "Понимаю, на какую жертву иду". И все-таки он пошел на "жертву", и 16 июля Рада проголосовала за его назначение. Сеть тут же отреагировала на назначение нового министра. Более того, люди узнали об интересных фактах из прошлого чиновника и не обошли их вниманием.

Путин-"писатель"

В начале недели глава Кремля опубликовал на украинском и русском языках статью о том, что украинцы и россияне – это "один народ". Он написал о том, какая "великая Россия" и "какая маленькая Украина". И дальше все в традиционной пропагандистской манере. Потому украинцы не остались в долгу и ответили диктатору в виде шуток и мемов, откровенно насмехаясь над его абсурдными суждениями.

В Украине – жара

В течение недели украинцы страдали от жары. Температура прогревалась до более +30...+35 градусов. Тепло уже стало не желанным, а невыносимым. Однако чувство юмора и здесь не покидало людей – они подшучивали над собой, общественным транспортом, работой в селе и в офисах.