Звісно ж українці продовжували жартувати з усіх цих тем. Ба більше, не втрачали оптимізму та створювали найрізноманітніше меми. Далі – десятки жартів, в'їдливих коментарів і фотожаб щодо основних новин цього тижня.

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Арсен Аваков подав у відставку

Аваков був главою МВС з 2014 року. Мережа жартувала, мовляв, Арсена Авакова на посаді замінить також Арсен Аваков. Адже він був міністром за часів президентів Порошенка та Зеленського, а ще він працював в уряді Яценюка, Гройсмана, Гончарука та Шмигаля. Загалом – майже вічний міністр.

Новий глава МВС – Денис Монастирський

Замість Авакова Володимир Зеленський запропонував посаду Монастирському. Останній заявив: "розумію, на яку жертву йду". Та все-таки він пішов на "жертву" й 16 липня Рада проголосувала за його призначення. Мережа тут же відреагувала на призначення нового міністра. Ба більше, люди дізнались про цікаві факти з минулого посадовця й не оминули їх увагою.

Путін-"письменник"

На початку тижня очільник Кремля опублікував українською та російською мовами статтю про те, що українці і росіяни – це "один народ". Він написав про те, яка "велика Росія" і "яка мала Україна". І далі все в традиційній пропагандистській манері. Тож українці не змовчали та відповіли диктатору у вигляді жартів та мемів, відверто глузуючи над його абсурдними судженнями.

В Україні – спе ка

Протягом тижня українці потерпали від спеки. Температура прогрівалась до понад +30...+35 градусів. Тепло вже стало не бажаним, а нестерпним. Проте почуття гумору й тут не покидало людей – вони жартували над собою, громадським транспортом, роботою в селі та у офісах.