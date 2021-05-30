Самые смешные мемы недели: ХАМАС открестился от Лукашенко, клубника спасла Порошенко

Всю прошлую неделю мы наблюдали за тем, как Александр Лукашенко пытается оправдать экстренную посадку самолета Ryanair. От некоторых версий события "подгорало" даже у опытных террористов. Тем временем нардеп Петр Порошенко придумал интересную отмазку, чтобы не идти на допрос в СБУ. Украинцы не смогли удержаться и сделали немало мемов.

24 канал собрал самые смешные перлы, над которыми украинцы смеялись на протяжении 24 – 30 мая. Что из этого вышло – смотрите дальше.

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Новая эра белорусской авиации

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске вызвала значительно большую волну возмущения, чем ожидал белорусский диктатор. После осознания того, что все мировое сообщество требует объяснения инцидента, Александр Лукашенко начал придумывать причины якобы такой "необходимой" посадки самолета.

Как это часто бывает, Лукашенко придумал так много версий события, что и сам запутался в них. Но, по мнению украинцев, самым правдивым объяснением была бы фраза: "сажать картошку и оппозицию".

Клубника спасает Порошенко

В четверг, 27 мая, следователи СБУ ждали на допрос пятого президента и народного депутата Петра Порошенко. Однако он заявил, что поехал "навстречу солнцу". Как позже оказалось, говорилось о Донбассе. На Восток Порошенко приехал не с пустыми руками, но это вызвало еще больше шуток.



Действительно, есть более важные дела / Фото из соцсетей

День рождения Киева

30 мая столица Украины празднует День рождения. Искренне желаем городу быть не только самым красивым городом, но и самым технологичным и максимально комфортным для жизни. А все остальное – обязательно будет, ведь "як тебе не любити, Києве мій!".