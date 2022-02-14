Известный экономист: Мендель наконец показала своего любимого "из другого лагеря"

Юлия Мендель наконец показала своего загадочного возлюбленного. Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что они "из разных лагерей".

Подборку фото со своим возлюбленным Мендель опубликовала в своем инстаграме. Им оказался бывший программный директор "Голоса" – 36-летний экономист Павел Кухта.

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Мендель в отношениях с Кухтой

Известно, что Кухта ранее уже был женат и имеет дочь. О своем загадочном любовнике Мендель вспоминала несколько раз, однако не делилась никакими подробностями об их отношениях.

В начале февраля 2022 года она пояснила, что еще не готова объявлять имя своего избранника, потому что они с ним "из разных лагерей". Ранее Мендель опубликовала в своем инстаграме фотографию, на котором ее обнимает мужчина, однако на фото попали лишь его руки.

Мендель показала своего возлюбленного / Фото из инстаграма журналистки

Отношения Мендель: что известно