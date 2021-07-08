Мендель после увольнения будет внештатной советницей Ермака
8 июля 2021 , 19:27Читати новину українською
Источник:"Бабель"
Юлия Мендель займет должность внештатного советника председателя Офиса Президента Андрея Ермака. Она будет работать над связями с иностранными СМИ.
В Офисе Президента сообщили, что пока Мендель "отдыхает от хейта" в отпуске. Когда она вернется к работе, пока неизвестно.
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Кроме того, приоритетом для Мендель является издание книги "Каждый из нас президент". Она появится в продаже уже 9 июля.
Главное о книге Мендель
- Книга "Каждый из нас президент" выйдет с возрастным ограничением 16+.
- В аннотации говорится, что Мендель будет откровенной с читателями и подаст собственное осмысление украинских реалий с точки зрения украинки, которая родилась в конце 1980-х.
- Мендель в книге характеризуют как украинку, "которая хорошо почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у Западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США".
- Сама автор ранее признавалась, что ее книга – откровенная и скандальная. Мендель обещает читателям "фактаж по геополитическим вопросам и санкционной политики".