Меньше 20% украинцев доверяют политическим партиям
12 июля 2021 , 18:05Читати новину українською
Источник:Фонд "Деминициативы"
Меньше 20% украинцев доверяют политическим партиям. В то же время большинство людей не доверяют. Граждане выделили несколько причин такого явления.
Согласно опросу фонда "Деминициативы" и КМИС, молодежь и пожилые люди более часто доверяют партиям (23,5%). А вот люди среднего возраста (16%) – реже.
Кстати Украинцы меньше доверяют правительству и Раде, а больше – президенту
Какие избиратели доверяют партиям
Выяснили, что треть избирателей "Слуги народа" и "Батькивщины" чаще доверяют политическим партиям. Меньше всего доверяют люди, которые и не ходят на выборы.
Почему украинцы не доверяют политсилам
Украинцы называют несколько причин недоверия:
- невыполнение предвыборных обещаний – 56%,
- коррумпированность партий – 41%,
- зависимость от олигархов – 31%.
Кроме того, большинство опрошенных скептически оценивают выполнение политическими партиями своих функций.Обратите внимание! Опрос проводили с 1 по 7 июня 2021 года. Метод – телефонные интервью с использованием компьютера. Провели 2003 интервью. Погрешность выборки не превышает 2,4%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.
Результаты опроса / Фото фонд "Деминициативы"