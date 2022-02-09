Менее чем за сутки петиция об отставке Кадырова набрала 100 тысяч подписей
Источник:Change.org
Петиция об отставке Рамзана Кадырова набрала 100 тысяч подписей меньше чем за сутки. Цифра постоянно растет.
Петицию инициировал Илья Яшин – оппозиционный политик и друг убитого Бориса Немцова. По состоянию на 12:50 9 февраля ее подписали более 150 тысяч человек.
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Яшин подчеркнул, что за 15 лет Кадыров превратил Чечню в обособленное государство внутри России. Там действуют свои порядки, а российские законы фактически не работают.
По словам Яшина, Кадыров и люди из его ближайшего окружения позволяют себе публичные угрозы журналистам, правозащитникам, судьям и членам их семей. В частности, говорят о "кровной мести".
Кроме того, Кадыров сформировал в Чечне региональную армию.
Он (Кадыров – 24 канал) давал публичные распоряжения стрелять в силовиков из других регионов России, которые действуют на его территории без разрешения чеченских властей,
– подчеркнул Яшин.
Реакция Кремля
- Между тем в Кремле заявили, что "такое обращение является несерьезным".
- Более того, спикер президента России Дмитрий Песков заявил: голоса в петиции – якобы накручены.
- Недавно Владимир Путин неожиданно (событие не анонсировали) встретился в Кремле с Кадыровым.
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