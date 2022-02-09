Петицію ініціював Ілля Яшин – опозиційний політик та друг вбитого Бориса Нємцова. Станом на 12:50 9 лютого її підписали понад 150 тисяч людей.

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Яшин наголосив, що за 15 років Кадиров перетворив Чечню на відокремлену державу всередині Росії. Там діють свої порядки, а російські закони фактично не працюють.

За словами Яшина, Кадиров та люди з його найближчого оточення дозволяють собі публічні погрози журналістам, правозахисникам, суддям та членам їхніх сімей. Зокрема, говорять про "кровну помсту".

Окрім того, Кадиров сформував у Чечні регіональну армію.

Він (Кадиров – 24 канал) давав публічні розпорядження стріляти у силовиків з інших регіонів Росії, які діють на його території без дозволу чеченської влади,

– наголосив Яшин.

Реакція Кремля

Тим часом у Кремлі заявили, що "таке звернення є несерйозним".

Ба більше, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив: голоси у петиції – буцімто накручені.

Нещодавно Володимир Путін несподівано (подію не анонсували) зустрівся у Кремлі з Кадировим.

Зауважте! У січні Кадиров "відзначився" цинічною заявою. Він заявив, що "на місці Путіна захопив би Україну". Пєсков у відповідь наголосив: основу зовнішньої політики Росії формулює Путін.

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