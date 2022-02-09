Петицію ініціював Ілля Яшин – опозиційний політик та друг вбитого Бориса Нємцова. Станом на 12:50 9 лютого її підписали понад 150 тисяч людей.
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Яшин наголосив, що за 15 років Кадиров перетворив Чечню на відокремлену державу всередині Росії. Там діють свої порядки, а російські закони фактично не працюють.
За словами Яшина, Кадиров та люди з його найближчого оточення дозволяють собі публічні погрози журналістам, правозахисникам, суддям та членам їхніх сімей. Зокрема, говорять про "кровну помсту".
Окрім того, Кадиров сформував у Чечні регіональну армію.
Він (Кадиров – 24 канал) давав публічні розпорядження стріляти у силовиків з інших регіонів Росії, які діють на його території без дозволу чеченської влади,
– наголосив Яшин.
Реакція Кремля
- Тим часом у Кремлі заявили, що "таке звернення є несерйозним".
- Ба більше, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив: голоси у петиції – буцімто накручені.
- Нещодавно Володимир Путін несподівано (подію не анонсували) зустрівся у Кремлі з Кадировим.
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