Меня удивляет такое поведение, – Разумков о молчании Трухина после ДТП

Нардеп Александр Трухин из фракции "Слуга народа" длительное время – неделю – не давал комментариев по ДТП 23 августа, к которой, вероятно, причастен. Такое поведение удивило главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

О чем спикер рассказал 6 сентября в эфире одного из украинских телеканалов. Также, по словам, Разумкова, Трухина он после аварии не видел.

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Разумков: Надо было "выйти и сказать, какая ситуация"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал поведение депутата Александра Трухина после аварии странным. Напомним, тот неделю не комментировал ее и свое возможное в ней участие.

Для меня удивительно такое поведение. Сегодня средств донесения информации более чем достаточно. Самым правильным вариантом событий было бы выйти и сказать, какая ситуация,

– заявил Разумков.

И добавил, что "это бы сняло много вопросов – для него в первую очередь". Но случилось не так, и "сегодня это уже большой вопрос, который негативно влияет среди прочего и на парламент, на всех".

Арахамия: "Мы не хотим давить на следственный процесс"

первый комментарий Александра Трухина по поводу аварии 23 августа прозвучал 1 сентября. Депутат сказал, что был на месте аварии, но и словом не обмолвился, был за рулем или нет.

Между тем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал не спешить делать выводы относительно участия или неучастия Трухина в ДТП, а делать это уже после выводов расследования:

"Есть свидетели, которые говорят, что он был. Другие говорят, что не был".

По словам Арахамия, ГБР (Государственное бюро расследований) занимается делом, ищет свидетелей, записи камер, видеорегистраторов, также будет проводить анализы ДНК.

Сейчас любая наша реакция (речь шла о "Слуге народа" – 24 канал) может быть воспринята как попытка защищать господина Трухина, попытка нападать или оказывать какое-либо давление на следствие,

– заявил политик во время брифинга 6 сентября.

Он подчеркнул: "Мы принципиально не хотим влиять на следственный процесс. Пусть он будет полностью объективным".

Коротко о ДТП с вероятным участием депутата Трухина

23 августа на Бориспольской трассе под Киевом произошло ДТП, в котором пострадали 6 человек, среди которых и председатель комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи.

Дело расследовать начали в полиции, но потом передали в ГБР, ведь к аварии может быть причастен народный депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Трухин.

Не только Трухин молчал – аж 31 августа Полиция впервые прокомментировала ДТП Трухина и сразу передала дело в ГБР