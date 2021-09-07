Про що спікер розповів 6 вересня в ефірі одного з українських телеканалів. Також, за словами, Разумкова, Трухіна він після аварії не бачив.

До теми Нульова толерантність до таких порушень, – "слуга" Гетманцев про ДТП за участі Трухіна

Разумков: Треба було "вийти й сказати, яка ситуація"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав поведінку депутата Олександра Трухіна після аварії дивною. Нагадаємо, той тиждень не коментував її та свою ймовірну у ній участь.

Для мене дивна така поведінка. Сьогодні засобів донесення інформації більш ніж достатньо. Найправильнішим варіантом подій було б вийти і сказати, яка ситуація,

– заявив Разумков.

І додав, що "це б зняло багато питань – для нього у першу чергу". Але сталося не так, і "сьогодні це вже велике питання, яке негативно впливає серед іншого й на парламент, на всіх".

Важливо: перший коментар Олександра Трухіна з приводу аварії 23 серпня пролунав 1 вересня. Депутат сказав, що був на місці аварії, але і словом не обмовився, був за кермом чи ні.

Арахамія: "Ми не хочемо тиснути на слідчий процес"

Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав не поспішати робити висновки щодо участі чи неучасті Трухіна у ДТП, а робити це вже після висновків розслідування:

"Є свідки, які кажуть, що він був. Інші кажуть, що не був".

За словами Арахамії, ДБР (Державне бюро розслідувань) займається справою, шукає свідків, записи камер, відеореєстраторів, також проводитимуть аналізи ДНК.

Зараз будь-яка наша реакція (мовилося про "Слугу народу" – 24 канал) може бути сприйнята як спроба захищати пана Трухіна, спроба нападати чи чинити якийсь тиск на слідство,

– заявив політик під час брифінгу 6 вересня.

Він наголосив: "Ми принципово не хочемо впливати на слідчий процес. Нехай він буде повністю об‘єктивним".

Коротко про ДТП за ймовірної участі депутата Трухіна

23 серпня на Бориспільській трасі біля Києва сталася ДТП, у якій постраждали 6 людей, серед яких і голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.

Справу розслідувати почали у поліції, але потім передали у ДБР, адже до аварії може бути причетним народний депутат від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Трухін.

Не тільки Трухін мовчав – аж 31 серпня Поліція вперше прокоментувала ДТП Трухіна і одразу передала справу в ДБР