Меньше "клонов": ЦИК отменила регистрацию 3 кандидатов в нардепы на октябрьских выборах
13 октября 2021 , 06:03Читати новину українською
Источник:сайт ЦИК
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию двух кандидатов в народные депутаты в 184 округе. И еще одного – в 197.
Во всех случаях речь идет о самовыдвиженцах. Такое решение ЦИК проголосовала 12 октября, приняв во внимание заявления указанных кандидатов.
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Трое кандидатов в депутаты решением ЦИК потеряли этот статус
На заседании 12 октября Центральная избирательная комиссия:
- Отменила регистрацию двух кандидатов в нардепы в 184 округе (Херсонская область), а именно – Юрия Анатольевича Колыхаева и Геннадия Борисовича Лагуты.
- Так же и в 197 округе (Черкасская область) с регистрации сняли одного кандидата – Виктора Александровича Шевченко.
Все трое – самовыдвиженцы, и все трое подали заявление самостоятельно с просьбой снять их с выборов.
Но самое интересное в том, что все трое – тезки других кандидатов
- Юрий Колыхаев носит одинаковую фамилию с мэром Херсона – Игорем Колыхаевим (который был нардепом от этого округа, но отказался от мандата как раз потому, что стал мэром).
- Геннадий Лагута – тезка действующего депутата Херсонского областного совета от партии того же Игоря Колыхаева.
- А Виктор Шевченко, как пишет "ОПОРА", вообще подавал документы как Виталий Войцеховский. Он сменил свои имя и фамилию за 6 дней до подачи документов в ЦИК, чтобы стать полным тезкой другого кандидата – мэра Золотоноши Виталия Войцеховского от "Слуги народа".