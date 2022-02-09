Меньше некоторых нардепов: сколько Зеленский заработал в январе 2022 года

Должностной оклад Владимира Зеленского в январе 2022 года составил 28 тысяч гривен. Из этой суммы президент Украины заплатил 5 460 гривен налогов.

Поэтому на руки украинский лидер получил чуть больше 22,5 тысяч гривен. Об этом стало известно из ответа на запрос журналистов 24 канала.

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Заметим, что в январе 2022 года Зеленский не получал ни премий, ни надбавок. Равно как и за весь 2021 год. Если сравнить зарплату украинского лидера с прошлогодними выплатами, то можно констатировать, что они не изменились.

В январе 2022 года должностной оклад Зеленского составлял 28 тысяч гривен – так же, как и в прошлом году. Интересно, что за весь 2021 год президент заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.



Зарплата Владимира Зеленского за январь 2022 года / Фото 24 канала

Зарплата Зеленского меньше, чем у некоторых нардепов

Ранее в Аппарате Верховной Рады на запрос журналистов 24 канала предоставили информацию о зарплатах народных избранников за январь 2022 года. Из полученных данных следует, что ряд парламентариев получили значительно большую зарплату, чем президент.

К примеру, зарплата лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко достигла почти 30 тысяч гривен, а Петра Порошенко – 33,5 тысяч гривен.

Сколько заработали лидеры партий

Давид Арахамия от "Слуги народа" – почти 22 тысячи гривен;

Юрий Бойко от ОПЗЖ – 19,5 тысяч;

Артур Герасимов из "Европейской Солидарности" – почти 25 тысяч;

Ирина Геращенко от "ЕС" – 29,7 тысячи;

Виктор Медведчук от ОПЗЖ – 24,6 тысячи;

Вадим Рабинович из ОПЗЖ – 24,2 тысячи;

Юлия Тимошенко от "Батькивщины" – почти 30 тысяч;

Елена Шуляк от "Слуги народа" – 25,5 тысяч;

Александра Устинова от "Голоса" – 24 тысячи.



Сколько заработали нардепы в январе 2022 года / Фото 24 канала

Добавим, что после недели работы нардепы ушли на карантин из-за коронавируса. Это произошло на фоне распространения напряжения в обществе из-за российских войск возле наших границ.

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