Меньше некоторых нардепов: сколько Зеленский заработал в январе 2022 года
Должностной оклад Владимира Зеленского в январе 2022 года составил 28 тысяч гривен. Из этой суммы президент Украины заплатил 5 460 гривен налогов.
Поэтому на руки украинский лидер получил чуть больше 22,5 тысяч гривен. Об этом стало известно из ответа на запрос журналистов 24 канала.
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Заметим, что в январе 2022 года Зеленский не получал ни премий, ни надбавок. Равно как и за весь 2021 год. Если сравнить зарплату украинского лидера с прошлогодними выплатами, то можно констатировать, что они не изменились.
В январе 2022 года должностной оклад Зеленского составлял 28 тысяч гривен – так же, как и в прошлом году. Интересно, что за весь 2021 год президент заработал 336 тысяч гривен. Из этой суммы политик уплатил более 65 тысяч налогов и сборов.
Зарплата Владимира Зеленского за январь 2022 года / Фото 24 канала
Зарплата Зеленского меньше, чем у некоторых нардепов
Ранее в Аппарате Верховной Рады на запрос журналистов 24 канала предоставили информацию о зарплатах народных избранников за январь 2022 года. Из полученных данных следует, что ряд парламентариев получили значительно большую зарплату, чем президент.
К примеру, зарплата лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко достигла почти 30 тысяч гривен, а Петра Порошенко – 33,5 тысяч гривен.
Сколько заработали лидеры партий
- Давид Арахамия от "Слуги народа" – почти 22 тысячи гривен;
- Юрий Бойко от ОПЗЖ – 19,5 тысяч;
- Артур Герасимов из "Европейской Солидарности" – почти 25 тысяч;
- Ирина Геращенко от "ЕС" – 29,7 тысячи;
- Виктор Медведчук от ОПЗЖ – 24,6 тысячи;
- Вадим Рабинович из ОПЗЖ – 24,2 тысячи;
- Юлия Тимошенко от "Батькивщины" – почти 30 тысяч;
- Елена Шуляк от "Слуги народа" – 25,5 тысяч;
- Александра Устинова от "Голоса" – 24 тысячи.
Сколько заработали нардепы в январе 2022 года / Фото 24 канала
Добавим, что после недели работы нардепы ушли на карантин из-за коронавируса. Это произошло на фоне распространения напряжения в обществе из-за российских войск возле наших границ.
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