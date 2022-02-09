Відтак на руки український лідер отримав трохи більше за 22,5 тисячі гривень. Про це стало відомо з відповіді на запит журналістів 24 каналу.

Важливо Порошенко найбільше: скільки заробили лідери партій у січні

Зауважимо, що у січні 2022 року Зеленський не отримував ні премій, ні надбавок. Так само як і за весь 2021 рік. Якщо порівняти зарплату українського лідера з тогорічними виплатами, то можна констатувати, що вони не змінилися.

У січні 2022 року посадовий оклад Зеленського становив 28 тисяч гривень – так само як і торік. Цікаво, що за весь 2021 рік президент заробив 336 тисяч гривень. З цієї суми політик сплатив понад 65 тисяч податків та зборів.



Зарплата Володимира Зеленського за січень 2022 року / Фото 24 каналу

Зарплата Зеленського менша ніж у деяких нардепів

Раніше в Апараті Верховної Ради на запит журналістів 24 каналу надали інформацію про зарплати народних обранців за січень 2022 року. З отриманих даних випливає, що низка парламентарів отримали значно більшу зарплату ніж президент.

До прикладу, зарплата лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко досягла майже 30 тисяч гривень, а Петра Порошенка – 33,5 тисячі гривень.

Скільки заробили лідери партій

Давид Арахамія від "Слуги народу" – майже 22 тисячі гривень;

Юрій Бойко від ОПЗЖ – 19,5 тисячі;

Артур Герасимов з "Європейської Солідарності" – майже 25 тисяч;

Ірина Геращенко від "ЄС" – 29,7 тисячі;

Віктор Медведчук від ОПЗЖ – 24,6 тисячі;

Вадим Рабінович з ОПЗЖ – 24,2 тисячі;

Юлія Тимошенко від "Батьківщини" – майже 30 тисяч;

Олена Шуляк від "Слуги народу" – 25,5 тисячі;

Олександра Устінова від "Голосу" – 24 тисячі.



Скільки заробили нардепи у січні 2022 року / Фото 24 каналу

Додамо, що після тижня роботи нардепи пішли на карантин через коронавірус. Це відбулося на тлі поширення напруги у суспільстві через російські війська біля наших кордонів.

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