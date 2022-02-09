"Найбідніші" й найбагатші нардепи

Народні депутати відпочивали майже весь січень. Однак це не завадило їм отримати більше, аніж в середньому заробляють українці за місяць. Про зарплати політиків повідомили в Апараті Верховної Ради у відповіді на запит журналістів 24 каналу.

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Найбільшу зарплату отримав лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко – 33,5 тисячі гривень. Навіть проросійський Віктор Медведчук, який вже тривалий час перебуває під цілодобовим домашнім арештом й не ходить на роботу, заробив 24,8 тисячі гривень.

До речі, найменше отримав член "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко – 19,5 тисячі.

Скільки заробили лідери партій

Давид Арахамія від "Слуги народу" – майже 22 тисячі гривень;

Юрій Бойко від ОПЗЖ – 19,5 тисячі;

Артур Герасимов з "Європейської Солідарності" – майже 25 тисяч;

Ірина Геращенко від "ЄС" – 29,7 тисячі;

Віктор Медведчук від ОПЗЖ – 24,6 тисячі;

Вадим Рабінович з ОПЗЖ – 24,2 тисячі;

Юлія Тимошенко від "Батьківщини" – майже 30 тисяч;

Олена Шуляк від "Слуги народу" – 25,5 тисячі;

Олександра Устінова від "Голосу" – 24 тисячі.



Скільки заробили нардепи у січні / Фото 24 каналу