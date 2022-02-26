Мэр Николаева рассказал о ситуации в городе после длительных ночных бомбардировок

В Николаеве работают над ликвидацией последствий российской агрессии. Город готовится к дальнейшей защите.

Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Последствия беспокойной ночи

Ночь в Николаеве была неспокойной, но мы выстояли. Теперь работаем над ликвидацией последствий российской агрессии. Готовимся и к дальнейшей защите,

– говорится в сообщении.

Текущая ситуация

Коммунальные службы

Все котельные Николаевоблтеплоэнерго и Николаевской ТЭЦ работают. Подаем тепло в дома.

Водоканал работает в штатном режиме.

Транспорт

Постепенно на маршруты выходит коммунальный транспорт. В настоящее время в ограниченном количестве:

автобусы – 5,

троллейбусы – 8,

трамваи – 12.

По возможности количество будут увеличивать.

Обращаю внимание, что троллейбусы не курсируют в микрорайон Северный,

– подчеркнул Сенкевич.

Частные перевозчики тоже работают – на маршрутах около 30-ти единиц.

Как помочь

В городе работает Центр распределения помощи (Шевченко, 58). Туда можно привезти продукты и теплую одежду.

Также открываем подобные пункты в наших территориальных центрах соцзащиты.

Наш контакт-центр продолжает принимать звонки. Спасибо каждому, кто сегодня приобщается к обороне города. Только вместе мы победим,

– написал Сенкевич.

Он отметил, что вскоре выйдет в прямой эфир. В настоящее время мэр решает организационные вопросы.