Мэр Николаева рассказал о ситуации в городе после длительных ночных бомбардировок
Источник:фейсбук Александр Сенкевич
В Николаеве работают над ликвидацией последствий российской агрессии. Город готовится к дальнейшей защите.
Об этом сообщает мэр Николаева Александр Сенкевич.
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Последствия беспокойной ночи
Ночь в Николаеве была неспокойной, но мы выстояли. Теперь работаем над ликвидацией последствий российской агрессии. Готовимся и к дальнейшей защите,
– говорится в сообщении.
Текущая ситуация
Коммунальные службы
- Все котельные Николаевоблтеплоэнерго и Николаевской ТЭЦ работают. Подаем тепло в дома.
- Водоканал работает в штатном режиме.
Транспорт
Постепенно на маршруты выходит коммунальный транспорт. В настоящее время в ограниченном количестве:
- автобусы – 5,
- троллейбусы – 8,
- трамваи – 12.
По возможности количество будут увеличивать.
Обращаю внимание, что троллейбусы не курсируют в микрорайон Северный,
– подчеркнул Сенкевич.
Частные перевозчики тоже работают – на маршрутах около 30-ти единиц.
Как помочь
В городе работает Центр распределения помощи (Шевченко, 58). Туда можно привезти продукты и теплую одежду.
Также открываем подобные пункты в наших территориальных центрах соцзащиты.
Наш контакт-центр продолжает принимать звонки. Спасибо каждому, кто сегодня приобщается к обороне города. Только вместе мы победим,
– написал Сенкевич.
Он отметил, что вскоре выйдет в прямой эфир. В настоящее время мэр решает организационные вопросы.