Укр Рус
24 Канал Новости Украины Командующий логистикой ВС ВСУ Украинец остался под стражей: АП ВАКС не изменила меру пресечения
9 марта, 13:51
3

Командующий логистикой ВС ВСУ Украинец остался под стражей: АП ВАКС не изменила меру пресечения

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Апелляционная палата ВАКС оставила без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей для командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца.
  • Генпрокурор Руслан Кравченко выразил несогласие с решением суда относительно размера залога, который вдвое меньше, чем просило обвинение.

В понедельник, 9 марта, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины рассмотрела изменение меры пресечения для командующего логистики Воздушных сил ВСУ, фигуранта коррупционной схемы. Впрочем решение осталось без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, при этом не называя фамилию чиновника.

Смотрите также За экс-главу СБУ в Житомирской области внесен залог в размере 7 миллионов гривен, – ВАКС

Какая мера пресечения действует для командующего логистики Воздушных сил ВСУ?

Коллегия судей АП ВАКС не удовлетворила апелляционные жалобы прокурора и защиты по изменению меры пресечения для командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца.

В пресс-службе отметили, что решение вступило в законную силу с момента объявления и не подлежит обжалованию.

Напомним, 27 февраля ВАКС избрал для Украинца меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен.

Сейчас залог не внесен, лицо находится под стражей,
– уточнили в пресс-службе.

Ранее Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что Офис Генпрокурора не согласен с решением суда, поскольку тот определил сумму залога вдвое меньше той, которую просило обвинение.

"Нажива на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо. Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона",
– подчеркнул Кравченко.

В чем обвиняют Андрея Украинца?

  • В пресс-службе АП ВАКС сообщили, что командующий логистики Воздушных Сил ВСУ подозревается в попытке злоупотребления властью во время военного положения, а также в предложении передачи взятки должностному лицу.

  • Известно, что 25 февраля СБУ задержала начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко, когда тот получал взятку от командующего логистики командования Воздушных сил ВСУ.

  • По данным следствия, чиновники организовали коррупционную схему присвоения государственных средств при строительстве укрытий для военной авиации.