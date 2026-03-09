Командующий логистикой ВС ВСУ Украинец остался под стражей: АП ВАКС не изменила меру пресечения
- Апелляционная палата ВАКС оставила без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей для командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца.
- Генпрокурор Руслан Кравченко выразил несогласие с решением суда относительно размера залога, который вдвое меньше, чем просило обвинение.
В понедельник, 9 марта, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины рассмотрела изменение меры пресечения для командующего логистики Воздушных сил ВСУ, фигуранта коррупционной схемы. Впрочем решение осталось без изменений.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, при этом не называя фамилию чиновника.
Смотрите также За экс-главу СБУ в Житомирской области внесен залог в размере 7 миллионов гривен, – ВАКС
Какая мера пресечения действует для командующего логистики Воздушных сил ВСУ?
Коллегия судей АП ВАКС не удовлетворила апелляционные жалобы прокурора и защиты по изменению меры пресечения для командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца.
В пресс-службе отметили, что решение вступило в законную силу с момента объявления и не подлежит обжалованию.
Напомним, 27 февраля ВАКС избрал для Украинца меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен.
Сейчас залог не внесен, лицо находится под стражей,
– уточнили в пресс-службе.
Ранее Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что Офис Генпрокурора не согласен с решением суда, поскольку тот определил сумму залога вдвое меньше той, которую просило обвинение.
"Нажива на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо. Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона",
– подчеркнул Кравченко.
В чем обвиняют Андрея Украинца?
В пресс-службе АП ВАКС сообщили, что командующий логистики Воздушных Сил ВСУ подозревается в попытке злоупотребления властью во время военного положения, а также в предложении передачи взятки должностному лицу.
Известно, что 25 февраля СБУ задержала начальника управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко, когда тот получал взятку от командующего логистики командования Воздушных сил ВСУ.
По данным следствия, чиновники организовали коррупционную схему присвоения государственных средств при строительстве укрытий для военной авиации.