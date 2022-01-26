Мера пресечения Порошенко: Офис генпрокурора не будет просить о смягчении

Во время апелляции меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко Офис генпрокурора не будет просить его смягчить. Наоборот – там будут настаивать, чтобы политика держали под стражей с возможностью внести залог.

Полное решение суда появилось 25 января и к апелляционной жалобе было дополнение. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, добавив, что она все подписала.

К теме Мера пресечения Порошенко: появилась реакция Офиса Президента

Я понимаю, что есть вопросы электоральных симпатий и антипатий, у гражданского общества – целесообразности, нецелесообразности. Мы же стараемся оставаться исключительно в профессиональной процессуальной плоскости и у нас ко всем фигурантам дела абсолютно одинаковое отношение,

– отметила Венедиктова.

Она также подчеркнула, что правоохранители уважают статус Петра Порошенко. Впрочем, они руководствуются в своих действиях тем, что больше нет депутатской неприкосновенности.

Мера пресечения Порошенко

Пятому президенту Петру Порошенко в Печерском суде Киева 19 января избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Его подозревают в госизмене по делу закупки угля с оккупированных территорий.

Офис генпрокурора 21 января подал жалобу на меру пресечения для Петра Порошенко. Прокуроры не соглашались с тем, что нардепа отпустили под личное обязательство. Они считали такое наказание слишком мягким и требовали взять Порошенко под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 миллиард гривен.

Также Государственное бюро расследований призвало пятого президента сотрудничать со следствием. Правоохранители также отмечали важность соблюдать меру пресечения.

Вас может заинтересовать мнение, что будет с делом Порошенко: смотрите видео