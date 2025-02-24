Поддержка Украины, миротворцы и "независимость" Европы от США: Мерц сделал ряд заявлений

Победитель на выборах в Германии на пост канцлера Фридрих Мерц заявил, что Германия недостаточно поддерживает Украину. Он также пообещал "независимость" Европы от США.

Он дал интервью в эфире ARD и ZDF после победы ХДС/ХСС на досрочных выборах в Бундестаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW и Reuters.

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Мерц об Украине и "независимости" от США

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС), который побеждает на выборах в Германии, Фридрих Мерц заявил о недостаточной поддержке Украины со стороны Германии.

Он отметил, что, впрочем, не может пока что говорить о миротворцах в Украине.

Я вижу это, так же как и канцлер (Олаф Шольц, – 24 Канал): этот вопрос сегодня вообще не возникает,

– сказал он.

Первым вопросом, который он планирует поставить будет то, будет ли Германия поддерживать Украину, чтобы та могла себя защитить. Он заявил, что, по его мнению, Германия делала этого недостаточно, ведь иначе, "завтра (24 февраля, – 24 Канал) не было бы уже три года, которые продолжается эта война".

Мерц также пообещал помочь Европе получить "реальную независимость" от США.

Мы находимся под таким огромным давлением с двух сторон, что моим абсолютным приоритетом сейчас является достижение единства в Европе. Создать единство в Европе возможно,

– сказал он.

Напомним, Мерц объявил о своей победе вчера, 23 февраля, Олаф Шольц признал поражение. По официальным результатам ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом получили поддержку 28,5% избирателей. Второе место с 20,8% имеет ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD).

Социал-демократическая партия, которую возглавляет действующий немецкий канцлер Олаф Шольц, заняла аж третье место – с результатом 16,4% избирателей. Социал-демократическая партия, которую возглавляет действующий немецкий канцлер Олаф Шольц, заняла аж третье место – с результатом 16,4% избирателей.

Партии FDP и BSW не проходят в парламенту. Если бы хотя бы одна из них прошла, это означало бы, что Мерцу нужно формировать трехпартийную коалицию.