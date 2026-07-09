Об этом сообщает Суспильне. Немецкий лидер убежден, что такой шаг поможет быстрее положить конец войне в Украине.
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Какую позицию занимает Турция?
Мерц назвал свою беседу с Эрдоганом "очень хорошей" и добавил, что Германия рассматривает Турцию как важного стратегического союзника.
Я попросил президента Эрдогана использовать свои возможности и координировать их с нами, в частности те, которые могут быть направлены на Россию, на Путина и на завершение войны в Украине,
– сказал канцлер Германии.
Помимо дипломатических усилий, Мерц обратил внимание и на военные потребности Киева. Он подчеркнул, что европейские союзники четко осознают дефицит дальнобойного вооружения в украинской армии и стремятся устранить эту проблему в кратчайшие сроки.
Ранее Эрдоган предложил организовать мирные переговоры на своей территории, подчеркнув важность дипломатического урегулирования.
В справедливом мире не будет побежденных. Я вновь заявляю, что мы готовы снова собрать стороны в Турции,
– Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
Он добавил, что Анкара с самого начала полномасштабного конфликта делает ставку на дипломатические методы, активно поддерживает инициативу PURL и полностью разделяет видение президента США Дональда Трампа относительно достижения мира.
Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция использует собственные каналы коммуникации, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров с Украиной.
Что известно о мирных инициативах США?
Во время встречи в Анкаре 8 июля Дональд Трамп также выразил оптимизм в отношении завершения войны. Американский лидер отметил, что соответствующее мирное соглашение между Украиной и Россией уже давно находится в стадии активной разработки.
По словам Трампа, в последние недели сторонам удалось добиться существенного прогресса в этом вопросе, что дает надежду на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта.