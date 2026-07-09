Про це повідомляє Суспільне. Німецький лідер переконаний, що такий крок допоможе швидше припинити війну в Україні.

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Яку позицію займає Туреччина?

Мерц назвав свою розмову з Ердоганом "дуже доброю" й додав, що Німеччина розглядає Туреччину як важливого стратегічного союзника.

Я попросив президента Ердогана використати свої можливості та координувати їх із нами, зокрема ті, що можуть бути спрямовані на Росію, на Путіна і на завершення війни в Україні,

– сказав канцлер Німеччини.

Окрім дипломатичних зусиль, Мерц звернув увагу й на військові потреби Києва. Він підкреслив, що європейські союзники чітко усвідомлюють дефіцит далекобійного озброєння в української армії та прагнуть ліквідувати цю проблему в найкоротші терміни.

Раніше Ердоган запропонував організувати мирні переговори на своїй території, наголосивши на важливості дипломатичного врегулювання.

Переможених не буде у справедливому мирі. Я повторно заявляю, що ми готові знову зібрати сторони в Туреччині,

– Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.

Він додав, що Анкара від самого початку повномасштабного конфлікту робить ставку на дипломатичні методи, активно підтримує ініціативу PURL та повністю розділяє бачення президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру.

Окрім цього, Ердоган зазначив, що Туреччина використовує власні канали комунікації, щоб примусити Володимира Путіна до переговорів з Україною.

Що відомо про мирні ініціативи США?

Під час зустрічі в Анкарі 8 липня Дональд Трамп також висловив оптимізм щодо завершення війни. Американський лідер зазначив, що відповідна мирна угода між Україною та Росією вже тривалий час перебуває в активній розробці.

За словами Трампа, останніми тижнями сторонам вдалося досягти суттєвого прогресу в цьому питанні, що дає надію на швидке дипломатичне розв'язання конфлікту.