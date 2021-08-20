Меркель будет прощаться с Украиной, – Фесенко о визите канцлера в Киев

Ангела Меркель посетит Украину в воскресенье, 22 августа. В Киеве она встретится с главой государства Владимиром Зеленским. По словам политолога Владимира Фесенко, канцлер Германии совершит последний визит перед своей отставкой.

Известно, что немецкий политик возложит венок к Мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата. Кроме того, президент наградит Ангелу Меркель "Орденом Свободы" — одной из самых высоких государственных наград.

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Впрочем, по мнению политологов, ничего особенного от этого визита ждать не стоит. Все из-за того, что вскоре Меркель уйдет в отставку.

Она будет прощаться с Украиной, с украинскими политиками, с украинским президентом. Она будет обеспечивать определенную преемственность в двусторонних отношениях между Германией и Украиной. Но и с Россией также,

– отметил он.

Конечно, ожидается, что Меркель и Зеленский обсудят вопросы экономической политики, реформы в Украине и выполнения минских договоренностей. Впрочем, даже сам Владимир Зеленский заявил, что не ожидает, что канцлер приедет в Киев с подарками.

Меркель уехала в Россию накануне встречи с Зеленским

Тем не менее, президент Украины надеется хотя бы на гарантии энергетической безопасности. Особенно учитывая то, что перед визитом в Украину Меркель посетит Россию.

"Однозначно, во время встречи Меркель с Путиным вопрос Украины будет звучать. Трудно представить ситуацию, когда этой темы не будут касаться. Украине надо следить, с чем она приедет именно от Путина, какие пожелания. Но надо понимать, что для нее этот визит также важен, для завершения ее политической карьеры", – пояснил заведующий кафедрой международных отношений НаУКМА Максим Яковлев.

Символично, что Меркель приедет в Россию накануне Дня Независимости Украины, а также перед Крымской платформой. Причем на само мероприятие она не останется, хотя это будет на следующий день после ее приезда. Вместо канцлера Германию будет представлять министр иностранных дел.



Меркель встретилась с Путиным / Фото "РИА Новости"

Эксперты отметили, помимо заверений в поддержке от Германии, Меркель может привезти из России плохие известия. Мол, Путин имеет опыт использования европейских политиков как собственных эмиссаров для передачи не очень удобных сообщений Киеву.

"Из Москвы Меркель может приехать не только с жестом доброй воли и хорошими обещаниями о нормальном сотрудничестве со следующим канцлером. Вполне возможно, что на кулуарном уровне канцлер может донести информацию о новых требованиях России или даже новые московские провокации", – рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Александр Краев.

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Эксперты также считают, что вряд ли на этой встрече Меркель и Зеленский подпишут совместные важные документы по "Северному потоку-2". Ведь обычно о таких действиях становится известно заблаговременно. А это значит, что сейчас все обещания Германии относительно инвестиций в Украину так ими и остаются.