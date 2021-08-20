Відомо, що німецька політикиня покладе вінок до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата. Крім того, президент нагородить Ангелу Меркель "Орденом Свободи" — однією з найвищих державних нагород.

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Втім, на думку політологів, нічого особливого від цього візиту чекати не варто. Все через те, що невдовзі Меркель піде у відставку.

Вона буде прощатись з Україною, з українськими політиками, з українським президентом. Вона забезпечуватиме певну спадкоємність в стосунках двосторонніх між Німеччиною і Україною. Але і з Росією також,

– зазначив він.

Звісно, очікується, що Меркель і Зеленський обговорять питання економічної політики, реформи в Україні й виконання мінських домовленостей. Втім навіть сам Володимир Зеленський заявив, що не очікує, що канцлерка приїде в Київ з подарунками.

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Втім президент України сподівається хоча б на гарантії енергетичної безпеки. Особливо зважаючи на те, що перед візитом до України Меркель завітає в Росію.

"Однозначно, під час зустрічі Меркель з Путіним питання України звучатиме. Важко уявити ситуацію, коли цієї теми не торкатимуться. Україні треба стежити, з чим вона приїде саме від Путіна, які побажання. Але треба розуміти, що для неї цей візит також важливий, для завершення її політичної кар'єри", – пояснив завідувач кафедри міжнародних відносин НаУКМА Максим Яковлєв.

Символічно, що Меркель приїде в Росію напередодні Дня Незалежності України, а також перед Кримською платформою. При чому на сам захід вона не залишиться, хоча це буде наступного дня після її приїзду. Замість канцлерки Німеччину буде представляти міністр закордонних справ.



Меркель зустрілася з Путіним / Фото "РИА Новости"

Експерти зазначили, крім запевнень у підтримці від Німеччини, Меркель може привезти з Росії погані звістки. Мовляв, Путін має досвід використання європейських політиків, як власних емісарів для передавання не дуже зручних повідомлень Києву.

"З Москви Меркель може приїхати не лише з жестом доброї волі і гарними обіцянками про нормальну співпрацю з наступним канцлером. Цілком можливо, що на кулуарному рівні канцлерка може донести інформацію про нові вимоги Росії або навіть нові московські провокації", – розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

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Експерти також вважають, що навряд чи на цій зустрічі Меркель та Зеленський підпишуть спільні важливі документи щодо "Північного потоку-2". Адже зазвичай про такі дії стає відомо завчасно. А це означає, що наразі всі обіцянки Німеччини стосовно інвестицій в Україну так ними і залишаються.