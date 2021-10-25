Сегодня Германия активно сотрудничает с Францией. Об этом заявила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Сейчас немецкая и французская стороны работают над организацией встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.

"Это действительно трудно. Еще нет четких представлений, когда она может произойти", – отметила Фельдгузен.

Находясь в Киеве, канцлер говорила, что будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности,

– заявила политик.

Обратите внимание! Встреча "нормандской четверки" должна была состояться в 2020 году. Однако ее не организовали из-за пандемии коронавируса. С тех пор Кремль блокирует любые намеки на возможный саммит. Периодически проводят только онлайн-переговоры на уровне советников, однако результатов таких встреч практически нет.

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