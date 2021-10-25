Сегодня Германия активно сотрудничает с Францией. Об этом заявила госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
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Сейчас немецкая и французская стороны работают над организацией встречи в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.
"Это действительно трудно. Еще нет четких представлений, когда она может произойти", – отметила Фельдгузен.
Находясь в Киеве, канцлер говорила, что будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности,
– заявила политик.
Меркель уходит с поста: что нужно знать
- Ангела Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. Однако в выборах, которые состоялись осенью 2021, она решила не участвовать.
- С прощальным визитом канцлер посетила Владимира Зеленского, главу Кремля Владимира Путина и французского президента Эммануэля Макрона.
- 22 октября политик последний раз выступила на саммите Евросоюза. Лидеры ЕС встретили ее аплодисментами и устроили прощальную церемонию. Президент Евросовета Шарль Мишель назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее будут похожи на "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни".