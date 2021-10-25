Сьогодні Німеччина активно співпрацює з Францією. Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.
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Наразі німецька та французька сторони працюють над організацією зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.
"Це дійсно важко. Ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", – зауважила Фельдгузен.
Перебуваючи в Києві, канцлерка казала, що працюватиме над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді,
– заявила політикиня.
Меркель йде з посади: що треба знати
- Ангела Меркель очолювала німецький уряд 16 років. Однак у виборах, які відбулися восени 2021 року, вона вирішила не брати участь.
- З прощальним візитом канцлерка відвідала Володимира Зеленського, очільника Кремля Володимира Путіна та французького президента Еммануеля Макрона.
- 22 жовтня політикиня востаннє виступила на саміті Євросоюзу. Лідери ЄС зустріли її оплесками та влаштували прощальну церемонію. Президент Євроради Шарль Мішель назвав Меркель пам'ятником і заявив, що саміти ЄС без неї будуть схожі на "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі".