Сьогодні Німеччина активно співпрацює з Францією. Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

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Наразі німецька та французька сторони працюють над організацією зустрічі в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.

"Це дійсно важко. Ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", – зауважила Фельдгузен.

Перебуваючи в Києві, канцлерка казала, що працюватиме над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді,

– заявила політикиня.

Зверніть увагу! Зустріч "Нормандської четвірки" мала відбутись у 2020 році. Однак її не організували через пандемію коронавірусу. Відтоді Кремль блокує будь-які натяки на можливий саміт. Періодично проводять лише онлайн-перемовини на рівні радників, однак результатів таких зустрічей фактично немає.

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