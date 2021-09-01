Меркель до конца каденции хочет организовать встречу "нормандской четверки"
Источник:"Радио НВ"
Ангела Меркель в 2021 году покинет пост канцлера Германии. Однако до этого она намерена организовать саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии по урегулированию конфликта на Донбассе.
О планах Меркель успеть провести встречу "нормандской четверки" в эфире радио рассказала госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
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Меркель хочет успеть собрать "нормандскую четверку"
Канцлер четко сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским – 24 канал) она до последнего дня пытаться организовать нормандскую встречу на высшем уровне,
– отметила госпожа посол.
Она добавила, что "когда четверо сидят, давление на Путина больше и тогда, возможно, есть результат". Поэтому Меркель и хочет провести встречу до конца ее каденции на посту канцлера.
Кроме того, Фельдгузен подчеркнула, что освобождение заложников Кремля полностью зависит от Владимира Путина. А Германия при каждом случае пытается убедить президента России в необходимости такого шага.
Встречи в нормандском формате: что известно
- Первая и пока последняя встреча в нормандском формате с участием Владимира Зеленского состоялась в декабре 2019 года. Следующие не проходят из-за блокирования со стороны России.
- Канцлер Германии 22 августа встретилась в Киеве с президентом Украины. Тогда Меркель назвала Россию стороной конфликта на Донбассе и сообщила о желании провести встречу в нормандском формате на уровне президентов.