Меркель может задержаться на посту канцлера до Рождества

1 сентября 2021 , 19:10
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Источник:

Der Tagesspiegel.

Ангела Меркель может оставаться канцлером Германии до Рождества (25 декабря). Все потому, что переговоры о создании коалиции после выборов в Бундестаг, видимо, затянутся.

Немецкий политик Дитмар Барч заявил, что ни одна партия во время выборов 26 сентября не приблизится к 30%. Это приведет к необходимости формировать коалицию.

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Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества,
 –  подчеркнул Барч.

Формирование коалиции в этом случае потребует много времени. Именно поэтому Меркель придется задержаться на посту.

Меркель уходит с поста: главное

  • Немецкое правительство Меркель возглавляет на протяжении 16 лет. В своей стране она стала первой женщиной, занявшей такую должность.
  • Всего в политике Меркель – более 30 лет.
  • Уйти на пенсию Меркель может после выборов в Бундестаг.
  • После того как политик уйдет в отставку, она будет получать пенсию в размере 15 тысяч евро ежемесячно. Кроме того, ей будут финансировать 2 помощников, водителя, стенографиста и офис-менеджера.
  • После отставки с поста канцлера Меркель также будет иметь право занимать государственную должность.
Автор: Мар'яна Бекало