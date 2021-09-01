Меркель может задержаться на посту канцлера до Рождества
1 сентября 2021 , 19:10Читати новину українською
Источник:Der Tagesspiegel.
Ангела Меркель может оставаться канцлером Германии до Рождества (25 декабря). Все потому, что переговоры о создании коалиции после выборов в Бундестаг, видимо, затянутся.
Немецкий политик Дитмар Барч заявил, что ни одна партия во время выборов 26 сентября не приблизится к 30%. Это приведет к необходимости формировать коалицию.
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Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества,
– подчеркнул Барч.
Формирование коалиции в этом случае потребует много времени. Именно поэтому Меркель придется задержаться на посту.
Меркель уходит с поста: главное
- Немецкое правительство Меркель возглавляет на протяжении 16 лет. В своей стране она стала первой женщиной, занявшей такую должность.
- Всего в политике Меркель – более 30 лет.
- Уйти на пенсию Меркель может после выборов в Бундестаг.
- После того как политик уйдет в отставку, она будет получать пенсию в размере 15 тысяч евро ежемесячно. Кроме того, ей будут финансировать 2 помощников, водителя, стенографиста и офис-менеджера.
- После отставки с поста канцлера Меркель также будет иметь право занимать государственную должность.