Меркель может задержаться на посту канцлера до Рождества

Ангела Меркель может оставаться канцлером Германии до Рождества (25 декабря). Все потому, что переговоры о создании коалиции после выборов в Бундестаг, видимо, затянутся.

Немецкий политик Дитмар Барч заявил, что ни одна партия во время выборов 26 сентября не приблизится к 30%. Это приведет к необходимости формировать коалицию.

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Моя оценка такова: Ангела Меркель по-прежнему будет оставаться канцлером до Рождества,

– подчеркнул Барч.

Формирование коалиции в этом случае потребует много времени. Именно поэтому Меркель придется задержаться на посту.

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