Меркель исключила свое участие в завершении войны и заговорила о "замороженном конфликте"

Эксканцлер Германии Ангела Меркель отвергла возможность участия в переговорах по завершению войны в Украине. В то же время она считает, что война все-таки закончится "за столом переговоров".

Политик также отметила, что точно не знает, как может завершиться война. Однако вопрос об ее участии в этом процессе, по ее словам, "не стоит".

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"Однажды она закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров", – отметила Меркель.

По ее словам, есть разница "между вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором".

Меркель убеждена, что поступала правильно

Вряд ли украинцы, готовые к "искреннему миру" или, как выразилась Меркель, "искренней беседе", да и страна-агрессор не разделяет подобных принципов, Россия знает лишь язык силы, которую ВСУ четко показали противнику. Поэтому война все-таки движется к завершению, но титаническими усилиями Сил обороны, и именно они завершат ее победой украинского народа.

Политик также отметила, что, будучи в должности канцлера Германии, она принимала решение по России и Украине, руководствуясь логикой, которую она до сих пор считает разумной.

"Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней. То, что это не удалось, не означает, что попытка была ошибочной", – добавила Меркель.

Меркель с начала войны славится скандальными заявлениями

Ранее эксканцлер Германии заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России. По ее словам, тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.

Более того, она назвала Россию надежным поставщиком энергоносителей.

Меркель также заявила, что добиться крепкого мира в Европе без участия страны-агрессорки нельзя. Тогда в Офисе Президента ее обвинили в подыгрыше России. В частности, советник ОП Михаил Подоляк заявил, что собственно Меркель и является одной из причин полномасштабной войны в Украине.

Справка. Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. Во время ее пребывания в должности был введен в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-1", а также завершено строительство "Северного потока-2". Последний газопровод так и не был введен в эксплуатацию, поскольку нынешний канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.