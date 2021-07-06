Меркель неудобно перед Зеленским, поэтому дает Украине подачки, – Пионтковский
Источник:24 канал
Германия выступает за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Канцлер Ангела Меркель прекрасно понимает, какие убытки несет Украина, поэтому пытается уладить ситуацию.
Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что Меркель пытается оправдать себя финансовыми подачками.
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"Меркель понимает, какую гадость она сделала с "Северным потоком-2", но по-другому сделать не могла. Это единственное желание всей Германии, россияне действительно предложили более дешевый газ", – объяснил Пионтковский.
Единственная принципиальная партия, которая против запуска газопровода – "Зеленые".
Меркель хочет смягчить (ситуацию – 24 канал). Она испытывает неловкость перед Зеленским и поэтому делает финансовые подачки. Этим она хочет снять плохое впечатление,
– заверил публицист.
Встреча Зеленского и Меркель
Ангела Меркель пригласила Владимира Зеленского 12 июля в Берлин.
"Цель приглашения Зеленского – поверхностная. Она уходит, ей хочется остаться заботливой, чтобы о ней было хорошее упоминание в немецких и украинских пособиях", – отметил публицист.Справка. Канцлер Германии Ангела Меркель сложит полномочия осенью. Она работала на этой должности в течение 16 лет.
Пионтковский считает, что Зеленскому вообще не надо тратить энергию на разговоры о "Северном потоке-2".
Нет смысла доказывать, какой ущерб наносит "Северный поток-2". Ему надо сосредоточиться на другом – на откровенном разговоре о минских договоренностях. О том, что это навязчивый путинский план поглощения Украины,
– подчеркнул Пионтковский.
Интервью Алексея Печия с Андреем Пионтковским: смотрите видео
"Северный поток-2": последние новости
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- В СМИ появилась информация, что США и Германия готовят соглашение о "Северном потоке-2". В нем будет указано о компенсации Украине.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал Меркель снизить риски от "Северного потока-2".