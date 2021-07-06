Меркель неудобно перед Зеленским, поэтому дает Украине подачки, – Пионтковский

Германия выступает за запуск российского газопровода "Северный поток-2". Канцлер Ангела Меркель прекрасно понимает, какие убытки несет Украина, поэтому пытается уладить ситуацию.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что Меркель пытается оправдать себя финансовыми подачками.

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"Меркель понимает, какую гадость она сделала с "Северным потоком-2", но по-другому сделать не могла. Это единственное желание всей Германии, россияне действительно предложили более дешевый газ", – объяснил Пионтковский.

Единственная принципиальная партия, которая против запуска газопровода – "Зеленые".

Меркель хочет смягчить (ситуацию – 24 канал). Она испытывает неловкость перед Зеленским и поэтому делает финансовые подачки. Этим она хочет снять плохое впечатление,

– заверил публицист.

Встреча Зеленского и Меркель

Ангела Меркель пригласила Владимира Зеленского 12 июля в Берлин.

"Цель приглашения Зеленского – поверхностная. Она уходит, ей хочется остаться заботливой, чтобы о ней было хорошее упоминание в немецких и украинских пособиях", – отметил публицист.

. Канцлер Германии Ангела Меркель сложит полномочия осенью. Она работала на этой должности в течение 16 лет.

Пионтковский считает, что Зеленскому вообще не надо тратить энергию на разговоры о "Северном потоке-2".

Нет смысла доказывать, какой ущерб наносит "Северный поток-2". Ему надо сосредоточиться на другом – на откровенном разговоре о минских договоренностях. О том, что это навязчивый путинский план поглощения Украины,

– подчеркнул Пионтковский.

Интервью Алексея Печия с Андреем Пионтковским: смотрите видео