Бывший канцлер Германии Ангела Меркель недавно заявила, что крепкий мир в Европе нельзя достичь без участия России. Это возмутительное заявление, которое в очередной раз демонстрирует пророссийскость экс-канцлера.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, заявления Меркель очень сильно "пахнут российским газом". Они абсолютно безответственны и возмутительны, учитывая, как россияне искалечили судьбы миллионов украинцев.

К теме Ядерные угрозы Путина: как российские ИПСО влияют на Запад и при чем здесь Илон Маск

Как отмечает Давидюк, Меркель на протяжении всей своей каденции не была канцлером, а просто "губернатором, подыгрывавшим России на территории Германии".

Эти заявления – яркое тому подтверждение. Меркель не является объективным политиком, и к ней нужно относиться как к ушедшему на пенсию политическому лузеру… То, что она приезжала в Украину и врала, что нас поддерживает – все это следует. Рад, что это произошло. Но жаль, что произошло довольно поздно,

– отметил Давидюк.

Влияют ли заявления Меркель на мнение немецкого общества

Давидюк убежден, что эти заявления никак не влияют на немцев, ведь у уже есть новый канцлер. Меркель делает такие провокационные шаги, чтобы удовлетворить своих друзей в Кремле и отработать все "бонусы", которые она от них получала.

После всех этих заявлений, по мнению политолога, Меркель можно сравнить с французским политиком Марин Ле Пен. Правда, последняя пытается сейчас отмазаться от российских денег.

"Надо искать причину и решение не в жертве, на кого напали, а в напавшем. Это понимают даже дети, но почему-то отставные топ-политики пытаются играть в дурака. "Давайте посмотрим с другой стороны", "почему Украина не идет на переговоры"… Так как там скрыта сдача миллионов территорий и миллионов людей", – подчеркнул Давидюк.

Он подчеркнул, что еще в 2008 году Ангела Меркель изменила Украине, когда отказала во вступлении в НАТО. Если бы тогда Киев оказался в Альянсе, то не было бы миллионов жертв и пострадавших и в Украине, и в Грузии. Поэтому Меркель – политический ветеран, ничего не сделавший для стабильности Европы, а теперь все пожинают плоды ее политики.

Давидюк раскритиковал последние заявления Ангелы Меркель: смотрите видео

Напомним, что недавно Ангела Меркель призвала не игнорировать угрозы России в контексте войны против Украины и не воспринимать их как блеф. Об этом она заявила на церемонии, посвященной 77-летию с момента основания немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Там Меркель подчеркнула, что нападение на Украину – это "глубокий поворотный момент". И "нам всем упорно рекомендуется серьезно относиться к словам, а не классифицировать их как блеф с самого начала". Впоследствии экс-канцлер отметила, что крепкий мир в Европе можно достичь только при участии России.

В этот момент сейчас политическая верхушка Кремля пытается найти ответственного за провалы Путина в войне в Украине. Скорее всего, им окажется министр обороны России Шойгу.