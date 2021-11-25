Меркель получила на прощание странный подарок – кизиловый куст: что он означает

Олаф Шольц подарил Ангеле Меркель вазон с кизиловым кустом. У немецких СМИ есть несколько гипотез, что это может означать.

В частности, подарок может символизировать мужа Меркель – Йоахима Зауэра (Joachim Sauer). Все потому, что кизил выращивают в "кислой" (sauer) почве.

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Между тем издание Der Spiegel отметило: сорт кизила, который презентовали Меркель, называется Carpe diem. В переводе с латыни эта легендарная фраза звучит как "лови мгновение".

Шольц станет преемником Меркель

Правительство Германии возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц. Соответствующее решение приняли после 2 месяцев коалиционных переговоров.

В коалицию вошли: СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы".

Вновь созданный Альянс нацелен на обновление экономики Германии. Кроме того, приоритетами являются борьба с изменением климата и продвижение цифровых технологий.