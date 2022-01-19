Меркель предложили работу в Организации Объединенных Наций, – СМИ

Меркель получила предложение о работе в Организации Объединенных Наций. Соответствующее письмо она получила от ее генсека Антониу Гутерреша.

Меркель предлагают руководить "консультативным органом высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ". Об этом сообщило dpa, ссылаясь на источники в ООН.

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Что предлагают бывшему канцлеру

Издание пишет, что Консультативный совет по глобальным общественным благам ООН – это один из основных проектов Гутерреша в рамках его второй каденции на посту генсека.

– это один из основных проектов Гутерреша в рамках его второй каденции на посту генсека. Ранее он говорил, что будет просить орган, которым будут руководить бывшие лидеры, "определить глобальные общественные блага и другие сферы общих интересов, где срочно нужны реформы в управлении".

Маловероятно, что Меркель согласится

Сейчас Меркель еще никак не комментировала эту информацию. Ответила ли бывшая канцлер на письмо Гутерреша – неизвестно. Впрочем, собеседники агентства сомневаются, что она согласится на эту должность.

Меркель после отставки

Меркель хочет написать собственную книгу. В ней она объяснит свои важнейшие политические решения, которые принимала на протяжении каденции.

Ранее Меркель отмечала, что больше не планирует заниматься политикой. "Я не буду решать политические конфликты. Я делала это уже много лет", – пояснила она. Немка подчеркнула, что в конечном итоге у нее будет время на книги и сон. Поэтому, мол, сначала немного отдохнет. Бывшая канцлер говорила, что ей понадобится несколько месяцев, чтобы понять, чего она хочет дальше.

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