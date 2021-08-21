Меркель приедет в Украину, но Германию на Крымской платформе представит министр

Германию на учредительном саммите Крымской платформы представит федеральный министр экономики и энергетики. Он является доверенным лицом канцлера Ангелы Меркель.

О том, кто представит Германию на Крымской платформе, изданию рассказала госпожа посол этой страны в Украине Анка Фельдхузен.

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Известный представитель Германии на Крымской платформе

Германию на первом саммите Крымской платформы будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер,

– отметила Фельдхузен.

Он является доверенным лицом канцлера Ангелы Меркель. Ранее Альтмайер занимал пост главы Федеральной канцелярии.

Госпожа посол также предположила, что неслучайно 23 августа именно Альтмайер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас был вынужден срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане.

Петер Альтмайер и его причастность к вопросам Украины

В 2019 году Альтмайер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Тема энергетической безопасности в контексте газопровода "Северный поток-2" также будет на повестке дня министра во время саммита Крымской платформы.

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