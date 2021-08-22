Меркель призвала как можно быстрее продлить договор о транзите газа Украиной

Ангела Меркель подчеркнула, что Россия не может использовать газ как оружие. Она выступила за продление договора о транспортировке российского газа через территорию Украины.

Меркель говорила с Путиным о договоре транзита газа

Сотрудничество Украины и Германии в области энергетики продолжат. Об этом канцлер заявила во время пресс-конференции в Киеве 22 августа.

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По словам Меркель, в России она заявила Владимиру Путину, что Германия выступает за транзит газа через ГТС Украины в Европу.

Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим скорейшего продления договора, который действует до 2024 года. Мы будем говорить об этом и в Европе, и с компаниями, которые с этим связаны,

– подчеркнула политик.

Она добавила, что США также разделяют мнение о том, что газ нельзя использовать как оружие.

Что этому предшествовало

Когда Россия завершит строительство газопровода "Северный поток-2", то ее потребность в украинской газотранспортной системе снизится. Из-за этого Украина будет терять 1,5 миллиарда долларов ежегодно.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии одобрили общую позицию относительно российской трубы. Они выступили за продление договора о транзите газа еще на 10 лет.

Меркель заверила, что если Россия использует "Северный поток-2" как оружие, то она инициирует санкции в Европейском Союзе.

Обратите внимание! Меркель приехала в Киев 22 августа. Однако на Крымскую платформу политик не останется. Германию на саммите будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Перед тем канцлер ездила на разговор с Путиным. Среди прочего главы государств обсудили и Украину.