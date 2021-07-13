Нужно закрепить в украинском законодательстве, – Меркель о формуле Штайнмайера
Источник:24 канал
Ангела Меркель отметила, что сейчас в выполнении минских договоренностей нет прогресса. Хотя Украина открыла вдоль линии разграничения многие КПВВ, боевики не сделали этого "в такой же степени".
Во время официального визита Владимира Зеленского в Германию Меркель отметила, что из-за встягивания своих войск к границе с Украиной Россия пытается давить на Киев.
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В то же время, по словам политика, ее страна и впредь будет выступать за достижение прогресса в выполнении минских соглашений.
С другой стороны нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Мы хотим достичь, чтобы в этих регионах (временно оккупированных – 24 канал) были проведены выборы,
– подчеркнула политик.
Детали разговора Зеленского и Меркель
- Владимир Зеленский и Ангела Меркель обсудили ряд важных вопросов. В частности, нормандский формат, войну на Донбассе и строительство газопровода "Северный поток-2".
- По словам Меркель, даже если "Северный поток-2" таки достроят, транзит газа через территорию Украины не остановят.
- Кроме того, канцлер Германии отметила, что ее страна может сегодня обещать Украине до 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.
Формула Штайнмайера: главное
- Формула предусматривает, что Верховная Рада примет новый закон об особом порядке местного самоуправления на территории отдельных районов Донетчины и Луганщины.
- Закон вступит в силу в день местных выборов на оккупированных территориях. Они состоятся только после вывода российских войск с территории Украины.
- Кроме того, ОБСЕ должна сообщить, что выборы провели в соответствии с их и международными стандартами.