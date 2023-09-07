Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии уже более полутора года назад, однако в Бундестаге до сих пор вспоминают ее "незлым тихим словом". В частности, женщине "инкриминируют" ответственность за войну в Украине.
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Меркель назвали немного лучше Гитлера
Вчера, 6 сентября во время парламентских дебатов депутат от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер позволил себе сравнить бывшего канцлера с Гитлером. Сделал он это не прямо, а, так сказать, завуалировано.
Кроме богемного капрала, никто никогда не приносил столько несчастий Германии, как этот бывший канцлер,
– именно так прозвучали слова Койтера.
Дело в том, что "богемный капрал" – это прозвище Гитлера, которое ему дал экс-президент Германии Пауль фон Гинденбург в начале 1930-х годов. Правда, впоследствии это не помешало ему назначить Гитлера канцлером.
Почему "Альтернатива для Германии" не альтернатива для Украины
Представители ультраправой "Альтернативы" не в первый раз попадают в скандалы. В начале августа вышло расследование изданий The Insider и Spiegel. В нем приводят доказательства того, что эта партия финансируется Кремлем. Ультраправые неоднократно приезжали в Крым после оккупации, с 2014 года отрицают факт российской агрессии, подыгрывают кремлевским властям, а также выступают против предоставления Украине военной помощи.
Реакция Бундестага
Представителей других партий заявление Койтера возмутило. Так, вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт заявила, что депутату следует различать свободное выражение мнений от личных оскорблений.
Также она подчеркнула, что сравнивать современных политиков с нацистами недопустимо.
Депутат от Партии зеленых Юрген Триттин тоже подверг критике Койтера за то, что тот назвал Меркель похожей на "величайшего преступника всех времен".
Меркель и ее позиция по войне в Украине
- Дискуссия об ответственности Меркель за войну в Украине актуальна среди немецкого общества, в том числе среди политиков. Так, глава комитета по вопросам обороны Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн прямо заявила, что на бывшем канцлере лежит частичная вина за российское вторжение в Украину. По словам Штрак-Циммерманн, Меркель допустила ошибку, когда в 2008 году на пару с тогдашним президентом Франции Николя Саркози выступили против вступления Украины в НАТО из "уважения к России".
- В начале войны Меркель заявляла, что она завершится за столом переговоров. Кроме того, канцлер заметила, что ее политика в отношении России и Украины была правильной. Также она не считает ошибочным решение увеличить закупку природного газа в России.
- В Офисе президента призвали Меркель прекратить оправдание. Михаил Подоляк напомнил, что политика экс-канцлера увеличила зависимость Европы от российских энергоносителей.