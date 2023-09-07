Ангела Меркель пішла з посади канцлера Німеччини вже понад півтора роки тому, однак у Бундестазі досі згадують її "незлим тихим словом". Зокрема, жінці "інкримінують" відповідальність за війну в Україні.

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Меркель назвали трохи кращою за Гітлера

Вчора, 6 вересня під час парламентських дебатів депутат від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Штефан Койтер дозволив собі порівняти колишню канцлерку із Гітлером. Зробив він це не прямо, а, так би мовити, завуальовано.

Окрім богемного капрала, ніхто ніколи не приносив стільки нещасть Німеччині, як ця колишня канцлерка,

– саме так прозвучали слова Койтера.

Справа в тому, що “богемний капрал” – це прізвисько Гітлера, яке йому дав експрезидент Німеччини Пауль фон Гінденбург на початку 1930-х років. Щоправда, згодом це не завадило йому призначити Гітлера канцлером.

Чому “Альтернатива для Німеччини” не альтернатива для України

Представники ультраправої “Альтернативи” не вперше потрапляють у скандали. На початку серпня вийшло розслідування видань The Insider і Spiegel. У ньому наводять докази того, що ця партія фінансується Кремлем. Ультраправі неодноразово приїздили до Криму після окупації, з 2014 року заперечують факт російської агресії, підігрують кремлівській владі, а також виступають проти надання Україні військової допомоги.

Реакція Бундестагу

Представників інших партій заява Койтера обурила. Так, віцекпрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт заявила, що депутату слід розрізняти вільне висловлювання думок від особистих образ.

Також вона наголосила, що порівнювати сучасних політиків до нацистів неприпустимо.

Депутат від Партії зелених Юрген Тріттін теж розкритикував Койтера за те, що той назвав Меркель схожою на “найбільшого злочинця усіх часів”.

Меркель та її позиція щодо війни в Україні