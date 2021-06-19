Меркель вспомнила об оккупации Крыма Россией во время речи о нападении Германии на СССР

Канцлер Германии Ангела Меркель произнесла речь по случаю нападения Германии на Советский Союз в 1941 году. Политик отметила, что аннексия Россией Крымского полуострова и поддержка сепаратистов на Донбассе – нарушение международного права.
Меркель подчеркнула, что, как для Евросоюза, так и для Германии, такая политика Москвы неприемлема. Вместе с тем, канцлер считает, что с россиянами необходим диалог.
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Россия поставила под вопрос послевоенный порядок
Германия, как и весь Евросоюз, считает неприемлемым, что Россия аннексией Крыма и масштабной поддержкой сепаратистов на востоке Украины нарушила международное право и этим поставила под вопрос европейский послевоенный порядок,
– сказала Меркель.
Политик отметила, что Берлин взял ответственность за преступления нацистов и для современных немцев – это повод для стыда. Меркель вспомнила и о миллионах жертвах Второй мировой войны.
Активность гражданского общества ограничена в России
По словам Меркель, в последнее время активность гражданского общества ограничена, как в Беларуси, так и в России.
Когда мирные демонстранты и неугодные представители оппозиции оказываются за решеткой, это накладывает тяжелый отпечаток на наши отношения,
– сказала Меркель.
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Берлин увеличит расходы на оборону из-за действий России
Отметим, что ранее Ангела Меркель заявила, что Берлин готов увеличить расходы на оборону из-за угроз со стороны России. Также в Германии призвали Россию отвести войска от восточной украинской границы и уменьшить напряженность в Черном море.