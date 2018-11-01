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      Меркель – не мессия, – эксперт о визите канцлера Германии

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      Меркель встретилась с Порошенко
      Меркель встретилась с Порошенко / Официальное представительство Президента Украины

      Ангела Меркель во время визита в Киев не могла озвучить принципиально новые положения. Позиция Запада по ключевым вопросам выработана, и Меркель не может приехать как мессия и сказать что-то другое.

      Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Андрей Вигиринський.

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      Из ключевых вопросов для Украины все тезисы, которые Меркель могла озвучить, как новые, были уже озвучены на Совбезе ООН и ЕС. Это кризис в Азовском море – на прошлой неделе принята резолюция Европарламента по этому поводу. Минский процесс – Совет безопасности ООН отметил недопустимость проведения так называемых выборов руководства ОРДЛО, потому что это нарушение,
      – отметил Андрей Вигиринский.

      По его словам, некомфортные вопросы о строительстве "Северного потока-2" не стали поднимать на брифинге. Потому что Германия, в первую очередь, заинтересована в интересах собственной страны. Меркель работает на своих избирателей. Хотя "Северный поток-2", очевидно, обсуждался на закрытой встрече.

      Читайте также: Меркель уходит: почему канцлер Германии оставляет пост лидера ХДС, и как это повлияет на Украину

      По мнению эксперта, в Украине одни политики расценили этот визит как символ поддержки Порошенко. Другие – знак политика, который планирует отойти от ключевой должности Германии. По мнению Вигиринского, все они не правы. Ангела Меркель будет канцлером еще три года, а ее политическая сила имеет рейтинг доверия – более 30%. Такого уровня нет ни у одной украинской партии. Не им говорить.

      Меркель как дипломат и политик значительно более взвешенная и более опытная, чем подавляющее большинство наших политиков. Поэтому могла сказать то, что реформы происходят, что Украина продолжит курс на евроинтеграцию, внутренние преобразования, борьбу с коррупцией. С Петром Порошенко на последнем году президентских полномочий никто сейчас не станет о чем-то конкретном договариваться,
      – отметил Вигиринский.

      Напомним, 1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель посетила Украину с официальным визитом. 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится его полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      Что нужно знать об Ангеле Меркель: смотрите видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Ангела Меркель Война на Донбассе Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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