Меркель – не месія, – експерт про візит канцлера Німеччини

Ангела Меркель під час візиту до Києва не могла озвучити принципово нові тези. Позиція Заходу щодо ключових питань вироблена, і Меркель не може приїхати як месія і сказати щось інше.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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З ключових питань для України всі тези, які Меркель могла озвучити, як нові, були вже озвучені на Радбезі ООН і ЄС. Це криза в Азовському морі – минулого тижня ухвалена резолюція Європарламенту з цього приводу. Мінський процес – Рада безпеки ООН зазначила неприпустимість проведення так званих виборів керівництва ОРДЛО, тому що це порушення,

– зазначив Андрій Вігірінський.

За його словами, некомфортні питання про будівництво "Північного потоку-2" не стали піднімати на брифінгу. Тому що Німеччина, в першу чергу, зацікавлена в інтересах власної країни. Меркель працює на своїх виборців. Хоча "Північний потік-2", вочевидь, обговорювався на закритій зустрічі.

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На переконання експерта, в Україні одні політики розцінили цей візит, як символ підтримки Порошенка. Інші – знак політика, який планує відійти від ключової посади Німеччини. На думку Вігірінського, всі вони не праві. Ангела Меркель буде канцлером ще три роки, а її політична сила має рейтинг довіри – більше 30%. Такого рівня немає в жодної української партії. Не їм говорити.

Меркель як дипломат і політик значно виваженіша і більш досвідчена, ніж переважна більшість наших політиків. Тому могла сказати те, що реформи відбуваються, що Україна продовжить курс на євроінтеграцію, внутрішні перетворення, боротьбу з корупцією. З Петром Порошенком на останньому році президентських повноважень ніхто зараз не стане про щось конкретне домовлятися,

– зазначив Вігірінський.

Нагадаємо, 1 листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідала Україну з офіційним візитом. 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

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