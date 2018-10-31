Меркель едет в Украину: с кем встретится канцлер Германии

Ангела Меркель совершит визит в Киев в четверг, 1 ноября. Канцлер Германии проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Верховной Рады Андреем Парубием

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Так, начало официальной церемонии встречи Петра Порошенко с Ангелой Меркель запланировано на 13.15, уже через полтора часа состоится встреча с прессой.

Впоследствии, в 15.30, с концлером Германии должен встретиться премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, по информации пресс-службы аппарата Верховной Рады, на 16.00 запланирована встреча Андрея Парубия и лидеров фракций парламента с федеральным канцлером.

Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

Смотрите в видео биографию Меркель: