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      Меркель едет в Украину: с кем встретится канцлер Германии

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      Меркель встретится в Киеве с Президентом Украины, премьером и спикером Рады
      Меркель встретится в Киеве с Президентом Украины, премьером и спикером Рады / Фото из открытых источников

      Ангела Меркель совершит визит в Киев в четверг, 1 ноября. Канцлер Германии проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и председателем Верховной Рады Андреем Парубием

      Об этом сообщает "Интерфакс".

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      Так, начало официальной церемонии встречи Петра Порошенко с Ангелой Меркель запланировано на 13.15, уже через полтора часа состоится встреча с прессой.

      Впоследствии, в 15.30, с концлером Германии должен встретиться премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

      Кроме того, по информации пресс-службы аппарата Верховной Рады, на 16.00 запланирована встреча Андрея Парубия и лидеров фракций парламента с федеральным канцлером.

      Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      Смотрите в видео биографию Меркель:

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Ангела Меркель Владимир Гройсман Андрей Парубий
      Источник: 24 Канал
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