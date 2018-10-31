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      Меркель їде в Україну: з ким зустрінеться канцлерка Німеччини

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      Меркель зустрінеться в Києві з Президентом України, прем'єром і спікером Ради
      Меркель зустрінеться в Києві з Президентом України, прем'єром і спікером Ради / Фото з відкритих джерел

      Ангела Меркель здійснить візит до Києва у четвер, 1 листопада. Канцлер Німеччини проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм

      Про це повідомляє "Інтерфакс".

      Читайте також: Меркель іде: чому канцлер Німеччини лишає посаду лідера ХДС, і як це вплине на Україну

      Так, початок офіційної церемонії зустрічі Петра Порошенка з Ангелою Меркель заплановано на 13.15, вже через півтори години відбудеться зустріч із пресою.

      Згодом, о 15.30, із концлером Німеччини має зустрітися прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

      Окрім того, за інформацією прес-служби апарату Верховної Ради, на 16.00 заплановано зустріч Андрія Парубія та лідерів фракцій парламенту з федеральним канцлером.

      Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

      Дивіться у відео біографію Меркель:

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Ангела Меркель Андрій Парубій Володимир Гройсман
      Джерело: 24 Канал
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