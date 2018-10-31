Меркель їде в Україну: з ким зустрінеться канцлерка Німеччини

Ангела Меркель здійснить візит до Києва у четвер, 1 листопада. Канцлер Німеччини проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Так, початок офіційної церемонії зустрічі Петра Порошенка з Ангелою Меркель заплановано на 13.15, вже через півтори години відбудеться зустріч із пресою.

Згодом, о 15.30, із концлером Німеччини має зустрітися прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Окрім того, за інформацією прес-служби апарату Верховної Ради, на 16.00 заплановано зустріч Андрія Парубія та лідерів фракцій парламенту з федеральним канцлером.

Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.



Дивіться у відео біографію Меркель: