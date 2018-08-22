Меркель посетит Баку для переговоров относительно увеличения поставок газа в ЕС

25 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит столицу Азербайджана Баку для переговоров относительно увеличения поставок каспийского газа в Европу на фоне усиления давления США на Берлин из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

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По словам неназванного немецкого чиновника, знакомого с ситуацией, Германия "очень заинтересована" в строительстве так называемого "южного газового коридора", соединяющего Азербайджан с Европой через Турцию. Он указал, что это является важной частью усилий ЕС по диверсификации поставок газа на континент и обеспечению альтернатив импорта энергоносителей из России.

Как отмечается, правительство ФРГ хочет расширения коридора для поступления газа из других государств, таких как Туркмения, Иран и Ирак.

Издание поясняет, что ЕС и США давно поддерживали идею создания южного коридора как способа уменьшить зависимость Европы от российского газа. Этот проект, который приведет к поставкам каспийского газа через три связанных трубопровода из Азербайджана в Южную Италию, считался одним из "приоритетных проектов" ЕС, говорится в статье.

Его центральной частью является Трансанатолийский газопровод, который строит в основном азербайджанский консорциум. Он будет соединен с Трансадриатическим газопроводом, который идет из Турции через Грецию и Албанию в Италию, добавляет FT.

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Напомним, на июльском саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп раскритиковал "Северный поток-2", заявив, что Германия полностью зависима от России в энергетическом плане.



Между тем, 18 августа Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры в Берлине, обсудив, в частности, и газовый вопрос. Так, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток-2". Он добавил, что стороны также говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины".

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.