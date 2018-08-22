20:26
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. "Антипотопный" Кличко. Вкусности от Ляшко
Вєсті.UA
20:20, сегодня
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Меркель посетит Баку для переговоров относительно увеличения поставок газа в ЕС

35 Читати новину українською
Меркель ищет альтернативу российскому газу для Европы
Меркель ищет альтернативу российскому газу для Европы / Фото из открытых источников

25 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит столицу Азербайджана Баку для переговоров относительно увеличения поставок каспийского газа в Европу на фоне усиления давления США на Берлин из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Читайте также: Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину

По словам неназванного немецкого чиновника, знакомого с ситуацией, Германия "очень заинтересована" в строительстве так называемого "южного газового коридора", соединяющего Азербайджан с Европой через Турцию. Он указал, что это является важной частью усилий ЕС по диверсификации поставок газа на континент и обеспечению альтернатив импорта энергоносителей из России.

Как отмечается, правительство ФРГ хочет расширения коридора для поступления газа из других государств, таких как Туркмения, Иран и Ирак.

Издание поясняет, что ЕС и США давно поддерживали идею создания южного коридора как способа уменьшить зависимость Европы от российского газа. Этот проект, который приведет к поставкам каспийского газа через три связанных трубопровода из Азербайджана в Южную Италию, считался одним из "приоритетных проектов" ЕС, говорится в статье.

Его центральной частью является Трансанатолийский газопровод, который строит в основном азербайджанский консорциум. Он будет соединен с Трансадриатическим газопроводом, который идет из Турции через Грецию и Албанию в Италию, добавляет FT.

Читайте также: Украина должна транспортировать газ в ЕС, – Меркель о "Северный поток-2"

Напомним, на июльском саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп раскритиковал "Северный поток-2", заявив, что Германия полностью зависима от России в энергетическом плане.

Между тем, 18 августа Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры в Берлине, обсудив, в частности, и газовый вопрос. Так, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, лидеры России и Германии "не считают правильными попытки политизировать проект "Северный поток-2". Он добавил, что стороны также говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины".

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Новости России Северный поток-2 Евросоюз Ангела Меркель Новости Азербайджана Газовый конфликт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
сегодня, 19:03 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Путешествия по Украине: невероятные места Луганщины, о которых Вы не знали
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: невероятные места Луганщины, о которых Вы не знали
Андрій Шляхтін
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
сегодня, 17:02 США показали українцям приклад, як судити злочинців – Пола Манафорта визнали винним
Блог Соцмережі
Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
сегодня, 16:33 Все очень серьезно: по Трампу нанесли двойной удар
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Иностранные СМИ: Жена лидера КНДР Ким Чен Ына родила ребенка (Фото)
 3 января 2013 , 10:42
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук